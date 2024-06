Palermo, nuovo blitz al mercatino abusivo dell'Albergheria: gli ambulanti scappano, sequestrata merce per tre tonnellate

Vigili di nuovo all’Albergheria di Palermo contro gli abusivi e chi invade le strade con mobili e capi di abbigliamento, spesso rubati, messi in vendita in un mercatino abusivo. Fondamentale il supporto della control room, che ha permesso di visionare quel che stava accadendo. La polizia municipale è tornata in zona poco dopo le 7 di ieri mattina. È noto che la domenica è giorno in cui il mercatino si tiene con maggiore frequenza. Alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga cinque o sei commercianti improvvisati che avevano occupato la strada, soprattutto la via Majali. La mercanzia era stata piazzata ai bordi della via, occupando gli stalli adibiti a posteggio.

I caschi bianchi hanno proceduto al sequestro di tutta la roba trovata per strada, per lo più mobili, vestiti e scarpe. Con il supporto degli operatori della Rap è stato raccolto tutto ciò che era stato piazzato lungo l’arteria stradale. Si trattava di merce in pessimo stato per un peso complessivo di almeno tre tonnellate. Si è deciso di portare tutto in discarica per lo smaltimento. «Se pensano che ci stanchiamo, si sbagliano di grosso - afferma il comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello -. Torneremo e torneremo ancora all’Albergheria, dove la maggior parte dei residenti chiede ordine e pulizia. Il blitz è frutto non solo dell’utilizzo delle control room, ma anche delle segnalazioni che gli abitanti ci hanno fatto, stanchi del solito degrado che impera a causa di questi ambulanti abusivi recidivi».