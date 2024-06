Palermo, incidente tra un'auto e un taxi in via Libertà: una donna ferita e rallentamenti al traffico

Incidente stradale in via Libertà, in pieno a centro a Palermo. In un tamponamento avvenuto all'altezza di via Siracusa sono rimasti coinvolti un'auto e un taxi su cui si trovava una donna che è rimasta lievemente ferita.

L'impatto si è infatti rivelato violento ed è subito stato lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso la passeggera del taxi, sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. L'incidente ha provocato forti rallentamenti al traffico.

Poche settimane fa un altro drammatico scontro in via Libertà: in quel caso un furgone si è schiantato contro un autobus Amat, all'altezza di via Filippo Cordova. Il mezzo pesante è finito contro la vettura dell'Amat per non avere rispettato uno stop, provocando inevitabilmente panico e paura tra i passegegri che erano a bordo.