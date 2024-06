Palermo, allarme per un incendio nella discarica di Bellolampo: fiamme nella settima vasca

Incendio nella settima vasca di Bellolampo, la discarica di Palermo. Il rogo, che in un primo momento sembrava domabile, è peggiorato con il passare delle ore con la complicità del vento che ora soffia sui rifiuti. Le fiamme sarebbero divampate nel pomeriggio, nei pressi dell’impianto di sottrazione di biogas, e già si temono ingenti danni. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e il presidente della Rap Giuseppe Todaro, che sta monitorando la situazione.

Si tratta dell'ennesima situazione di allarme a Bellolampo. Poco meno di un anno fa la più grossa discarica palermitana bruciava, con un incendio drammatico che nei giorni successivi fece schizzare il il valore di diossina presente nell’aria in alcune zone di Palermo e 35 volte superiore ai valori massimi consentiti.

«Siamo riusciti ad intervenire per tempo - dice - Il monitoraggio viene fatto in modo costante. Abbiamo le immagini e attendo una relazione di servizio su quanto successo». Dalla montagna di spazzatura in fiamme si sta sollevando un’alta coltre di fumo. A rendere più complicate le operazioni di spegnimento è il vento che sta spirando sulle montagne alle porte di Palermo».