L'operatore ecologico investito a Palermo: si è costituito il pirata della strada

Si è costituito nel primo pomeriggio il pirata della strada che aveva causato, questa mattina intorno alle 9, un incidente in via Villagrazia, a Palermo. Un operatore ecologico di una ditta che lavora per la Rap è stato travolto dall'auto guidata da un uomo, che poi che si è dato alla fuga. La vittima stava effettuando le operazioni di raccolta dei rifiuti assieme ad alcuni colleghi.

Secondo quanto è stato ricostruito, l'auto è arrivata all'improvviso e l'ha investito, facendolo cadere sull'asfalto. L'impatto è stato violentissimo, ma chi era alla guida non si è fermato a prestare soccorso, ha accelerato ed è scappato, facendo perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Civico con codice rosso. È stato ricoverato in prognosi riservata: è in coma farmacologico e rischia di perdere una gamba. Il pirata della strada si è costituito intorno alle 13.

Sul luogo dell'incidente, poco dopo, sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per permettere l'intervento dei soccorritori, si sono registrati rallentamenti al traffico.