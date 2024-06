Fiamme in una polleria a Palermo e in un supermercato vicino a Capaci: gli incendi spenti dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme in un supermercato nei pressi di Capaci, lungo la statale 113. L'incendio è partito da una cella frigo. Un altro rogo è divampato nella polleria Zummo di via del Vespro, a Palermo: in questo caso è partito da una friggitrice. Anche in via del Vespro è stato necessario l’intervento dei pompieri.