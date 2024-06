Palermo, uomo di 53 anni aggredito da un cane: è grave

Un uomo di 53 anni è in gravi condizioni, a Palermo, dopo essere stato aggredito da un cane in un condominio di viale Strasburgo. L’animale ha azzannato l’uomo provocando numerose ferite al braccio e al torace. Le condizioni sono gravi e i medici hanno lavorato a lungo per suturare tutti gli squarci. Da chiarire ancora i motivi dell’aggressione. La vittima è stata soccorsa dal 118 e portata al pronto soccorso di Villa Sofia.