Palermo, controlli sulla movida: multati quattro locali all'Olivella e uno alla Cala, in un caso sequestrati mixer e casse

Forze dell'ordine in azione all'Olivella, uno dei principali quartieri della movida di Palermo, a due passi dal Teatro Massimo. Ad una pizzeria sono state contestate la mancanza di Scia (segnalazione certificata di inizio attività), l'occupazione con i tavolini di un'ampia e non prevista porzione di suolo pubblico, carenze igienico sanitarie e la mancata esecuzione dell'aggiornamento del manuale Haccp.

Sempre nella stessa zona ad un altro locale sono state contestate la realizzazione di piccolo intrattenimento musicale senza autorizzazione, l’occupazione di suolo pubblico e l’alta emissione acustica all’esterno del locale. Oltre alle sanzioni amministrative, è scattato in questo caso il sequestro temporaneo di mixer e casse acustiche. Ai titolari di altri due locali della zona è stata, invece, contestata l’omessa verifica periodica del registratore di cassa.

Infine, diverse irregolarità sono state contestate anche al titolare di un pub della zona di piazza Fonderia, alla Cala: occupazione di suolo pubblico, mancata conformità al regolamento dehors, violazione del manuale di autocontrollo Haccp e presenza di un ambiente cucina non contemplato nella richiesta di registrazione Scia. Anche in questo casa si tratta di una zona molto frequentata dai giovani. I locali controllati sono stati in tutto otto: tre dunque erano in regola.