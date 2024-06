Giallo per due auto bruciate nella notte a Monreale e Trappeto: per i carabinieri sono incendi dolosi

Mistero per due auto incendiate in provincia di Palermo questa notte. La prima, una Seat Ibiza di un giovane di 37 anni, è stata bruciata a Monreale, in via Romeo. La seconda vettura, una Fiat Punto di un giovane di 25 anni, è stata data alle fiamme in XXIV Giugno, a Trappeto.

I roghi, secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco di Partinico (intervenuti per spegnere gli incendi), sarebbero dolosi, anche se entrambi i proprietari delle vetture sono incensurati. Indagini in corso. (Immagine d'archivio)