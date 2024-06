Ritrovata la trentenne scomparsa a Palermo ma spunta un nuovo appello sui social: «Scappata dall'ospedale»

Giallo sulla sorte di Jessica Lo Cascio, la trentenne scomparsa martedì scorso a Palermo. Era stato annunciato il ritrovamento in un primo momento, con la polizia l’ha avvicinata in via del Granatiere e la donna era in stato confusionale. È stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia per accertamenti, ma da lì, come hanno postato le amiche con un video social, sarebbe fuggita di nuovo.

I familiari, nei giorni scorsi, non riuscendo a comunicare con lei, avevano allertato le forze dell'ordine e pubblicato appelli via social. Non è ancora chiaro il motivo per il quale Jessica, mamma di due bambini, si fosse allontanata facendo perdere le tracce. Di certo c’è solo che nei giorni scorsi era stata sfrattata da casa.