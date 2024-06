Due incendi nel Palermitano, danni alla vegetazione: interventi di forestali e vigili del fuoco

I vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile sono intervenuti per spegnere due incendi divampati a Buonfornello e a Campofelice di Roccella e che hanno procurato danni alla vegetazione. Nel primo incendio sono intervenuti anche i volontari della Giubbe d’Italia di Cefalù, come richiesto dal dipartimento regionale della Protezione civile.

Il secondo ha distrutto un ettaro di terreno nei pressi della foce del fiume Grande. Qui forestali e vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Proprio a Campofelice di Roccella gli agenti della polizia municipale hanno multato 50 proprietari di terreni che non avevano provveduto a ripulirli dalle sterpaglie. Sono in corso verifiche per accertare se l’incendio è partito da uno di questi terreni.