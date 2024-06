Rischio incendi, non hanno pulito i terreni dalle sterpaglie: 50 multati nel Palermitano

Sono oltre 50 i proprietari dei terreni multati dalla polizia municipale di Campofelice di Roccella, nel Palermitano, per non avere provveduto a ripulirli dalle sterpaglie, come stabilito dall’ordinanza del sindaco, Giuseppe Di Maggio, dello scorso 15 maggio, emanata per scongiurare il rischio di incendi. I proprietari multati dovranno ripulire i terreni entro 10 giorni e se non lo facessero saranno denunciati.

L’ordinanza prevede anche la realizzazione di viali parafuoco, lo sfrondamento delle siepi dalle scarpate stradali. Gli interventi vanno effettuati in prossimità dei centri abitati o zone antropizzate e aree boschive, nelle strade e aree pubbliche e in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica.