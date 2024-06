Palermo, sequestrati oltre 600 chili di pesce avariato

La guardia costiera e la polizia di Stato hanno trovato in un magazzino a Brancaccio dentro una cella frigo oltre 600 chili di pesce. I militari della capitaneria e del commissariato Brancaccio hanno trovato 7 pesce spada e circa 300 chili di tonno rosso a tranci in stato di congelamento tutto senza alcun documento per stabilire la tracciabilità del pescato.

Oltre al sequestro è stata contestata al responsabile del deposito una sanzione amministrativa dell’importo di 1.500 euro. Il prodotto ittico è stato giudicato dai dirigenti veterinari dell’Asp non idoneo al consumo umano e, pertanto, consegnato a ditta specializzata per la distruzione e smaltimento. Inoltre, il personale dell’Asp intervenuto ha contestato al trasgressore la mancanza di Scia per il deposito elevando un verbale di illecito amministrativo punito con la sanzione di 3.000 euro.