Palermo, al processo Open Arms la procura chiede di sentire Josep Borrel

La Procura di Palermo ha chiesto di sentire l’ex ministro degli esteri spagnolo Joseph Borrel , ora Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al processo che vede imputato Matteo Salvini del sequestro di persona dei migranti soccorsi dalla nave della ong spagnola Open Arms ad agosto 2019. Ai profughi, per settimane, venne negato lo sbarco a Lampedusa.

Borrel dovrebbe riferire sulla posizione della Spagna in merito al rilascio del cosiddetto «porto sicuro» all’imbarcazione e in generale sulla posizione della Spagna sulla vicenda. Il tribunale è in camera di consiglio per decidere l’eventuale citazione.