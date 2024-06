Furto in una scuola a Palermo, rubati strumenti musicali e impianto di amplificazione

Furto nella scuola Raffaello Sanzio in via Deodato, a Palermo. I ladri hanno portato via strumenti musicali e un impianto di amplificazione e hanno svuotato gli estintori nelle aule del plesso scolastico. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cerare di risalire ai responsabili.