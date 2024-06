Furti con spaccata a Palermo, incastrato un ladro. Ecco come agiva

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 27 anni accusato di avere messo a segno due furti a Palermo con «spaccata» la notte dello scorso 9 novembre ai danni di due negoz,i uno di accessori moda in via Mariano Stabile e un secondo in uno di telefonia in viale del Fante. In tutti e due casi sono state distrutte le vetrine e portati via bracciali, collane e anelli e cellulari.

Gli agenti del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza sono riusciti ad identificare il presunto autore dei colpi. Importante nelle indagini anche un frammento di impronta rilevato dalla polizia scientifica. Lo scooter utilizzato dall'uomo per raggiungere il centro di telefonia era stato rubato qualche giorno prima del furto, per cui l’indagato dovrà rispondere anche del reato di ricettazione. Sono in corso indagini per risalire al complice che avrebbe partecipato a tutti e due i colpi.