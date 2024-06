Corteo Palermo Pride 2024: modifiche alla viabilità con strade chiuse e bus deviati

In occasione dello svolgimento della manifestazione Palermo Pride 2024, il prossimo 22 giugno, cambia la viabilità in città. L'Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza di limitazione al traffico veicolare che stabilisce quanto segue: per il giorno 22 giugno 2024, alle ore 14.30, e fino a cessate esigenze, sarà consentito il transito dei mezzi utilizzati per lo svolgimento della manifestazione (carri, mezzi autoarticolati, 2 trenini turistici, 1 pickup, 1 motocarrozzetta turistica) lungo il percorso previsto con partenza da via Roma, via Cavour, via Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo, via Dante, via Serradifalco, piazza Principe di Camporeale, con ingresso ai Cantieri culturali alla Zisa.

Inoltre, per la ricorrenza, i new jersey posizionati in piazza Castelnuovo e in via Ruggero Settimo saranno spostati al fine di consentire il passaggio dei mezzi e immediatamente dopo il passaggio saranno riposizionati, con la presenza della polizia municipale e a cura del Coime.

Saranno inibite alla circolazione tutte le traverse che conducono agli assi su cui si snoderà il corteo sino a cessate esigenze, deviando i flussi verso gli itinerari alternativi secondo le necessità. Potranno essere chiuse al transito, qualora se ne ravvisasse l’esigenza, le vie Giuseppe Whitaker, Giacomo del Duca e Paolo Gili.