Palermo, una palazzina va in fiamme: sei persone intossicate, ci sono anche due bambini

Incendio in una palazzina a Palermo con sei persone intossicate. Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 18.30 di oggi, giovedì 13 giugno, con diverse squadre in via Lazzarini 2. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, è scoppiato, per cause in fase di accertamento, nel vano scala dell'edificio, con i fumi della combustione hanno quindi interessato gli appartamenti dei vari piani, bloccando all'interno gli occupanti.

I pompieri hanno evacuato tutti i residente del palazzo a tre piani (6 persone, quattro adulti e due bambini) dai balconi, che sono stati soccorsi e controllati dal personale sanitario del 118 e poi trasportati in ospedale: nessuno è comunque in gravi condizioni. Sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale per motivi di ordine pubblico.