Palermo, rapina ad una guardia giurata: in tre gli portano via la pistola

In tre hanno affrontato una guardia giurata a Palermo e gli hanno portato via la pistola. È successo ad un vigilante mentre stava facendo un giro di perlustrazione. I carabinieri indagano sulla rapina denunciata da una guardia giurata di 47 anni che mentre si trovava in via al Casale Settimo, zona Falsomiele, sarebbe stata sorpresa alle spalle da un gruppo di persone incappucciate e disarmate. L'uomo di 47 anni è andato poi al pronto soccorso di Villa Sofia dove gli sono stati riscontrati traumi multipli di lieve entità e un’escoriazione a un gomito.