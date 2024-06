Palermo, guasto a una centralina: al buio gli uffici dell'assessorato alla Famiglia di via Trinacria

Una centralina va in tilt e gli uffici dell'assessorato regionale alla Famiglia di Palermo restano senza corrente elettrica. Locali al buio in via Trinacria da ieri sera, 12 giugno: dopo la segnalazione del guasto sono intervenuti i tecnici che sono al lavoro da stamattina per ripristinare il normale funzionamento dell'impianto.

I dipendenti sono presenti, ma non è possibile svolgere tutte le attività: non si possono utilizzare i computer e qualunque altro dispositivo alimentato dall'energia elettrica.

L'assenza di corrente non permette inoltre l'accensione dei condizionatori e l'utilizzo dei bagni. Notevoli disagi e danni anche al bar bistrot che si trova nella struttura, dove i frigoriferi sono ormai spenti da diverse ore.