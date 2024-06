Palermo, bancarelle abusive ai Quattro Canti: blitz della polizia municipale

Blitz della polizia municipale ai Quattro Canti a Palermo: i caschi bianchi, coadiuvati da alcuni agenti della polizia di Stato in borghese e da un operatore della Rap, hanno sequestrato quattro banchetti abusivi che quotidianamente stazionano agli angoli di piazza Vigliena attirando i turisti con i colori delle arance e dei limoni utilizzate per la preparazione di spremute.

Via anche gli sciroppi con i quali insaporiscono la grattatella. Sul posto tre le vetture degli agenti del comando di via Ugo La Malfa, che hanno effettuato il sequestro amministrativo delle bancarelle abusive e supervisionato le operazioni. Si sono registrati alcuni momenti di tensione, quando alcuni abusivi hanno gettato per strada i cesti di frutta in segno di protesta. Pochi minuti e tutto è rientrato nei ranghi dell’ordine.