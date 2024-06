Due cuccioli di cane salvati a Cerda: l'intervento dei vigili del fuoco

Due cuccioli di cane sono stati salvati a Cerda da una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Termini Imerese e dal personale Saf del comando provinciale.

I pompieri sono sono intervenuti per il recupero dei due cuccioli che erano rimasti bloccati all'interno di un canale di scolo di acqua piovane in via Vivirito. I vigili del fuoco hanno utilizzato manovre di natura speleo alpinistica, e sono riusciti ad accedere all'interno del canale mettendo in salvo i due cuccioli. Le operazioni si sono protratte per circa due ore.