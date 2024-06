Furto in casa a Palermo, rubano un fucile e una pistola: indagini della polizia

Furto in casa in via Don Orione a Palermo. I ladri sono entrati in un'abitazione e hanno portato via un fucile e una pistola regolarmente detenuti da parte di un palermitano. Sono in corso indagini da parte della polizia per cercare di risalire agli autori del colpo. Gli agenti stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza.