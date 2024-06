Incidente sulla statale 118 a Bolognetta: con l'auto contro lo spartitraffico, ferita una ragazza

Drammatico incidente stradale nella notte sulla statale 118, nel territorio di Bolognetta. Una ragazza di ventisei anni ha perso il controllo della sua Fiat Cinquecento, finendo contro lo spartitraffico. L'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da fare ribaltare il mezzo.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre la giovane automobilista dall'abitacolo e poi rimuovere l'auto. Sul luogo dell'incidente anche i sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale Buccheri La Ferla di via Messina Marine a Palermo. Sottoposta alle cure dei medici, non viene ritenuta in pericolo di vita. I militari hanno effettuato i rilievi sul tratto di strada in cui è avvenuto lo schianto, per ricostruire la dinamica.

Ad aprile un altro incidente avvenuto nella zona di Bolognetta, ha avuto conseguenze peggiori. Un motociclista di 58 anni, Mario Romano, ha infatti perso la vita nel terribile scontro avvenuto tra la sua moto e una Dacia Duster guidata da un uomo di 54 anni, che è stato indagato per omicidio stradale.