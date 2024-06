Allerta caldo e incendi in Sicilia, un'altra giornata da bollino arancione

Anche per la giornata di domani, 12 giugno, la protezione civile siciliana ha anche diramato un avviso di preallerta arancione per rischio incendi e ondate di calore che interesserà tutta l'Isola. Il bollettino, infatti, conferma l'arrivo di temperature elevate in tutta la regione.

Un caldo intenso, combinato con venti secchi e condizioni di siccità che aumenta significativamente il rischio di incendi boschivi. Parlano nuovamente dell'anticiclone africano su Sicilia e Sardegna, che richiamerà masse d'aria molto calde di origine sub-tropicale, direttamente dal deserto del Sahara. Su questi settori sono previste temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo con punte massime fin verso i 38-40 gradi su Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. La fase clou di questa eccezionale ondata di caldo è attesa appunto per domani.

Occhi puntati in generale poi sulla seconda parte della settimana: tra mercoledì 12 e giovedì 13 è atteso infatti il passaggio di un secondo fronte temporalesco. Secondo gli ultimi aggiornamenti l'Italia si troverà proprio tra correnti più fredde ed instabili pilotate da un ciclone in discesa dal Nord Europa e il caldo estremo in risalita dall'Africa».