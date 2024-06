Paura per una donna a Monreale: si perde nella campagna vicino al cimitero, salvata dai vigili del fuoco

Una passeggiata si è trasformata in un incubo per una donna di trentadue anni, a Monreale. Ha deciso di avventurarsi nelle campagne vicine al cimitero della cittadina normanna, ma dopo essersi inoltrata nella fitta vegetazione ha perso l'orientamento.

Intorno alle 13 di oggi, lunedì 10 giungo, è così finita in una scarpata. Le alte temperature e l'inevitabile panico per la situazione, non le avrebbero permesso di tornare indietro. Si è inoltre trovata in un'area poco coperta dalla rete telefonica e lanciare l'allarme non è stato semplice. Ha quindi provato a mettersi in contatto con i propri familiari e dopo alcuni tentativi è riuscita ad avvisarli: sono stati proprio i parenti a chiedere aiuto.

Sulle tracce della donna si sono così messi i vigili del fuoco, che hanno chiesto l'ausilio del 118. Nella zona impervia in cui la donna si è persa sono intervenuti anche i carabinieri di Monreale, ma le operazione per rintracciarla sono state rese più complicate per la difficoltà nelle comunicazioni telefoniche. L'intervento è prosgeuito pe roltre un'ora, quando la donna è stata soccorsa e sottoposta alle cure dei sanitari in un'ambulanza. Per precauzione, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia.