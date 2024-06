Palermo, chiusa di notte la carreggiata del ponte Corleone per lavori

L’ufficio traffico e mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso oggi una ordinanza per il il restringimento - in notturna (ore 21- 6) - della carreggiata di viale Regione Siciliana, direzione Catania del Ponte Corleone (corsia lato monte).

Nello specifico, il provvedimento - valido dalle ore 21 di oggi, 10 giugno, fino alle ore 6 del giorno 22 giugno, prevede la regolamentazione viaria con restringimento della carreggiata del Viale Regione Siciliana direzione Catania del Ponte Corleone - corsia lato monte con chiusura al transito veicolare non contemporaneo della corsia o porzioni di essa.