Altavilla Milicia, rapina per strada la sua ex convivente: arrestato

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un 35enne per rapina.

L’uomo, mentre si trovava su una delle vie principali di Altavilla Milicia, dopo aver strattonato la sua ex convivente di 23 anni le ha portato via il telefono cellulare danneggiando i tergicristalli dell’autovettura di un’altra donna, che ha assistito alla scena, e è intervenuta in soccorso della vittima.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo, che durante il tragitto verso gli uffici della compagnia di Bagheria, con un calcio, ha sfondato il finestrino posteriore dell’autovettura di servizio ed è stato anche denunciato per danneggiamento aggravato.

L’arresto è stato convalidato dal gip Termini Imerese che ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.