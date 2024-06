Paura al Burger King di Palermo, incendio nelle cucine: una persona intossicata

Paura per un incendio divampato al Burger King, in viale Regione Siciliana, a Palermo, nei pressi della rotonda di via Belgio. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite nella zona delle cucine, per cause ancora tutte da verificare, provocando un’alta colonna di fumo.

Le fiamme hanno interessato che la parte superiore della copertura del locale cucina, dove sono presenti impianti a servizio dell' attività. I vigili del fuoco hanno delimitato l'incendio, evitando che le fiamme coinvolgessero i locali interni.

I clienti del locale sono stati evacuati prima dell'arrivo dei pompieri. Durante le operazioni sono state impegnate sei squadre ed è stata inoltre utilizzata l'autoscala per garantire l'intervento dall'alto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse, con i vigili che ora stanno indagando per capire le cause del rogo.

Sul posto inoltre presenti polizia, 118 e ditta Amg per le verifiche di competenza. I sanitari stanno soccorrendo una giovane che sarebbe rimasta intossicata dal fumo ma dalle prime informazioni non ci sarebbero altri feriti