Palermo, multati due esercizi commerciali di via Maqueda

La polizia al lavoro, assieme al personale dell’Asp, per controllare via Maqueda, a Palermo, nelle ore della movida. La strada di recente è stata al centro di scontri fra gruppi rivali e di furti notturni. L'attività, nell'ambito del protocollo di sicurezza denominato «Alto Impatto», si è svolta da via Torino fino a piazza Verdi.

Sono state identificate un centinaio di persone, controllati numerosi veicoli, accertate 4 violazioni del codice della strada per un totale di 7.200 euro di multe. Inoltre, sono stati effettuati un sequestro amministrativo e un fermo amministrativo.

Effettuate poi attività ispettive all’interno di 2 esercizi commerciali in cui sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa. Gli esiti dei controlli ispettivi hanno consentito di accertare in entrambi gli esercizi carenze strutturali. Disposte sanzioni amministrativa pari a 2.000 euro per ciascuna attività.