Doppio furto in abitazione a Palermo, rubati diversi orologi Rolex

Due furti in casa a Palermo con la quasi certezza di mettere le mani su orologi preziosi.

Due colpi che hanno fruttato ai ladri un bottino di migliaia di euro. In via Antonello da Messina e in via Gaetano Mosca in due colpi distinti sono stati rubati diversi orologi Rolex molto preziosi dal valore di migliaia di euro.

I ladri sono entrati in casa e sono riusciti a portare via anche un Rolex Daytona. Le indagini sono condotte dalla polizia. Nelle abitazioni sono intervenuti anche gli agenti della scientifica che hanno cercato possibili impronte e tracce utili per risalire agli autori del colpo. Si stanno passando al setaccio anche le telecamere della zona per cercare di risalire ai ladri.