Carini, rubata l'altalena per i bimbi disabili al parco cittadino Almoad

Rubata nel parco giochi comunale l’altalena per i bimbi disabili. È successo a Carini nel parco cittadino Almoad in via Rovigo. Oltre all’altalena è stato portato via anche un motorino dell’acqua.

«È un assalto continuo - dice il sindaco Giovì Monteleone -. In questo ultimo periodo sono stati rubati i pozzetti di ghisa delle fognature e gli sportelli in metallo. I danni provocati da questi furti sono ingenti. Sono gesti che oltre a creare sdegno provocano seri problemi alle casse del Comune che riescono a malapena a garantire i servizi minimi senza riuscire a pensare di anche piccoli investimenti».