Palermo, ladri scatenati: cinque antifurto abbandonati a Borgo Nuovo

Ladri di auto scatenati a Palermo. I furti di vetture come Fiat 500, Fiat Panda, Giulietta e Lancia sono giornalieri. Basta scorrere alcune pagine Facebook create proprio per segnalare i colpi per comprendere quanto sia alto il numero di vetture portare via ogni giorno. I ladri non si fermano neppure davanti ai sistemi di sicurezza che gli automobilisti cercano di adottare per proteggere il proprio bene che spesso rappresenta un mezzo non solo di svago, ma di lavoro. Cinque bullock sono stati gettati nei pressi di un cassonetto in viale Piazza Armerina, a Borgo Nuovo. Sono gli antifurto meccanici che evidentemente vengono scardinati con molta facilità.