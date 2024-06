Un incendio è divampato a Palermo, in viale Lazio, in un condominio. Alcune auto sono andate in fiamme in un garage che si trova di fronte agli uffici dell’anagrafe del Comune.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco con diverse squadre e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma la paura dei residenti è stata molta. A lanciare l'allarme sono stati proprio loro, con tre squadre di pompieri arrivate in breve tempo.