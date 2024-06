Palermo, raid negli uffici di un centro studi a Romagnolo: saracinesca forzata e locali a soqquadro

Incursione notturna nei locali del centro studi Agorà a Palermo. È successo nella notte in via Domenico Bazzano, nella zona di Romagnolo, dove è stata danneggiata la saracinesca della struttura.

Qualcuno l'ha forzata e ha poi fatto irruzione all'interno. A quel punto tutte le stanze sono state passate al setaccio, i locali sono stati messi a soqquadro. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri: è stato accertato che nulla è stato rubato, ma sono in corso le indagini per rintracciare gli autori del danneggiamento. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che potrebbero avere ripreso chi è entrato in azione.

Un episodio simile si è verificato, alcuni mesi fa, negli uffici della Cisl Palermo Trapani di via Villa Heloise. Anche in questo caso il raid è avvenuto di notteIl raid nella notte, quando la strada, una traversa di via Libertà, era poco trafficata.

Chi è entrato in azione è riuscito ad accedere forzando la porta d'ingresso. I malviventi hanno rovistato in tutte le stanze dell'ufficio del sindacato, ma non avrebbero trovato nulla da portare via: i locali, però, sono stati trovati completamente a soqquadro.