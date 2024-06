Palermo, il brutale pestaggio di via Cavour: incastrato il branco

La polizia di Stato, su delega della procura di Palermo e della procura per i minorenni, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico e un provvedimento di collocamento in comunità nei confronti di 3 indagati, 2 maggiorenni ed 1 minorenne accusati di lesioni aggravate in concorso. Lo scorso 7 aprile c’era stata una violenta aggressione in strada nei confronti di due giovani in via Cavour.

Uno degli aggressori ha colpito uno dei giovani con una testata al viso e successivamente, dopo che la vittima è caduta al suolo, gli altri indagati l’hanno aggredita con calci e pugni in più parti del corpo. La vittima ha subito lesioni con una prognosi di 50 giorni riportando traumi in faccia con frattura e danni all’occhio destro. E’ stato necessario un intervento chirurgico. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli agenti sono riusciti a identificare gli aggressori. Dati che sono stati incrociati con le testimonianze di quanti hanno assistito al pestaggio e coi profili social degli indagati.