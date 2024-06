Palermo, arriva il permesso per il detenuto: il battesimo evangelico con immersione si terrà al carcere dei Pagliarelli

Il percorso per riuscire a esaudire il suo desiderio è stato però tortuoso: la sua prima richiesta era stata respinta dal magistrato di sorveglianza, poi c’è voluto qualche tempo affinché la direzione della casa circondariale approvasse la pratica, dando il via libera alla funzione. L’uomo, 34 anni, grazie al servizio spirituale offerto da alcuni volontari all’interno del carcere, ha intrapreso un cammino che lo ha portato ad abbracciare i valori della religione. Tramite il suo avvocato Vanila Amoroso, aveva inoltrato la domanda per partecipare lo scorso 2 giugno alla celebrazione del battesimo in acqua in una comunità palermitana, ma il permesso di alcune ore, che gli avrebbe consentito di ricevere il sacramento assieme ad altri fedeli, non era arrivato. «Il magistrato di sorveglianza – ha spiegato l’avvocato Amoroso – aveva rifiutato di dare il suo benestare affermando che, a suo parere, il battesimo per immersione non fosse l’unica modalità ammessa dalla comunità evangelica. Aveva specificato inoltre che la cerimonia religiosa si sarebbe potuta tenere tranquillamente all’interno del carcere predisponendo quanto necessario».

In realtà, il rito cristiano evangelico prevede espressamente che il battesimo avvenga per immersione totale, mediante l’utilizzo di una vasca o piscina gonfiabile, e non per aspersione sulla testa come per i cattolici. Per questo motivo il legale aveva inoltrato la stessa istanza alla direzione dei Pagliarelli evidenziando la disponibilità del pastore che «si era offerto di trasportare e montare la sua piscina gonfiabile nel giorno eventualmente stabilito per la funzione se la struttura ne fosse stata sprovvista». Ed in effetti così è stato: il direttore Maria Luisa Malato ha concesso l’autorizzazione per organizzare la liturgia in base alle norme della chiesa evangelica anche se la risposta si è fatta attendere a causa della rigida burocrazia dell’amministrazione penitenziaria.

«L’articolo 19 della Costituzione – ha sottolineato l’avvocato Amoroso - stabilisce il principio della libertà religiosa, non solo intendendola come libertà di credo, ma anche di professare liberamente i riti della propria fede e ciò vale anche per i detenuti. Il regolamento penitenziario dispone addirittura che nella cartella personale di chi è ristretto venga indicata la religione di appartenenza per garantire che si possa godere anche all’interno dell’istituto penitenziario del diritto di manifestare e praticare il proprio culto, anche nell’ottica del loro reinserimento sociale».