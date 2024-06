Palermo, rapina all'Eurospin di Acqua dei Corsari: le telecamere incastrano un ventinovenne

Rapinatore solitario in azione all'Eurospin di via Calogero Zucchetto, nella zona di Acqua dei Corsari a Palermo. Un uomo a volto scoperto e armato di coltello ha fatto irruzione nel supermercato che si trova a pochi metri da via Messina Marine ieri sera, 5 giugno, poco prima della chiusura. Ha puntato l'arma contro i dipendenti e li ha costretti a consegnare i soldi dell'incasso.

È poi fuggito con il bottino, che ammonterebbe a circa mille euro. Dall'attività commerciale è stato lanciato l'allarme ai carabinieri, ai quali le vittime hanno fornito una dettagliata descrizione del rapinatore. Sono così partite le ricerche e l'analisi delle immagini delle telecamere ha permesso ai militari di risalire in poco tempo al responsabile. Si tratta di S.L.M, palermitano di ventinove anni: per lui è scattata la dneuncia a piede libero.

I video si sono dunque rivelati ancora una volta fondamentali per le indagini: pochi mesi fa, i filmati acquisiti dalla polizia dopo una rapina messa a segno al Todis di via Roccazzo, hanno permesso di arrestare cinque persone, accusate a vario titolo di furto e rapina aggravata in concorso, estorsione, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi.