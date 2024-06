Rapinarono due turisti a Isola delle Femmine, quattro arresti I NOMI

I carabinieri della compagnia di Carini hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della procura nei confronti di quattro palermitani, tra i 22 e i 33 anni accusati di rapina a mano armata.

I quattro sarebbero gli autori di una rapina ai danni di due viaggiatori italiani residenti da anni nelle repubblica Ceca, avvenuta a Isola delle Femmine il 4 giugno del 2022.

La coppia si trovava a bordo di un taxi che venne affiancato da due moto di grossa cilindrata in via degli Oleandri. I due turisti erano stati seguiti da Cinisi. Sono stati bloccati e mentre uno dei rapinatori minacciava il tassista con un casco altri due rapinatori riuscivano a scippare l’orologio dal polso di uno dei due coniugi: un Rolex Daytona da 20 mila euro che poi si è rivelato un'imitazione. Grazie alle indagini si è riusciti a risalire all’identità dei rapinatori. Due sono stati portati in carcere e due ai domiciliari. Il gip Ermelinda Marfia ha disposto il carcere per Vincenzo Rao, 32 anni, e James Berty Candeh, 33 anni. Vanno ai domiciliari Ludovico Accetta, 28 anni, e Manuel Picciotto, 21 anni. I quattro hanno bloccato i due turisti per rubare l’orologio dal polso di uno dei due.