Palermo, paura per un autista dell'Amat: pietre contro l'autobus in via Leonardo da Vinci

I mezzi dell'Amat finiscono ancora una volta nel mirino dei vandali a Palermo. Stavolta l'assalto è avvenuto in via Leonardo da Vinci, dove sono state lanciate alcune pietre. È stata colpita una vettura in servizio di notte che il conducente stava riportando in rimessa: a bordo non c'erano ormai più passeggeri. Improvvisamente qualcuno ha lanciato dei grossi sassi contro i vetri del mezzo, che sono stati danneggiati. L'autista dell'azienda che si occupa del trasporto pubblico in città si è fermato e ha lanciato l'allarme ai carabinieri.

Quando i militari sono arrivati sul posto, nei pressi di via Casalini, chi è entrato in azione si era già dileguato facendo perdere le proprie tracce. Sono state acquisite le immagini delle telecamere che si trovano nella zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai responsabili. Momenti di paura che gli autisti dell'Amat si ritrovano a dovere fronteggiare non soltanto nel caso dei vandali, visto che soltanto poche settimane fa, a Tommaso Natale, il conducente di un altro bus notturno è stato aggredito da un gruppo di giovanissimi.