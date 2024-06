Carini, l'auto urta contro un palo e si ribalta: per estrarre il conducente dalla vettura arrivano i vigili del fuoco

Intorno alle ore 13.15 di oggi una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Carini è intervenuta in via Don Luigi Sturzo, a Carini, dopo un incidente stradale. Un'autovettura ha urtato contro un palo, ribaltandosi. Il conducente è stato estratto dalla macchina è consegnato al personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco è rimasta sul posto per le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Carini