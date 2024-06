Paura a Terrasini, pitbull azzanna il cagnolino di una famiglia: «Violenza indescrivibile davanti ai nostri bambini»

Ruvolo poi si rivolge al primo cittadino di Terrasini: «Non sarà facile elaborare il trauma vissuto dai presenti, soprattutto dai bambini. Tuttavia, spero che questa mia denuncia pubblica possa spingere il sindaco Giosuè Maniaci e le autorità competenti a prendere provvedimenti per risolvere questa situazione di pericolo imminente. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento agli abitanti del quartiere che con grande umanità si sono adoperati per mettere in sicurezza la mia famiglia. Gli stessi abitanti ci riferiscono che sono stati già più volte segnalati altri eventi così gravi ma la loro voce sembra inascoltata. Le ferite fisiche di Luna, il nostro cagnolino, si cicatrizzeranno, ma chi potrà colmare il trauma che soprattutto i nostri figli hanno vissuto? Confido in un intervento risolutivo delle autorità competenti - conclude Ruvolo - per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, che vivono in perenne stato di terrore».