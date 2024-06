La strage di Altavilla, cellulari e santoni in un hard disk

Massimo Carandente (nella foto con la compagna Sabrina Fina anche lei in cella per i delitti) avrebbe parlato con qualcuno al telefono dopo la morte di Antonella Salamone, uccisa e poi bruciata utilizzando un liquido accelerante assieme ai figli Kevin e Emanuel nella strage di Altavilla Milicia.

Dai tabulati passati al setaccio risulterebbero anche altre evidenze come una serie di messaggi scambiati dalla coppia con una persona all’esterno della villetta: i due, durante uno dei colloqui in carcere con i loro ex difensori (quello attuale è Franco Critelli), avrebbero anche fatto il nome di un uomo misterioso, che potrebbe avere svolto un ruolo a distanza durante il rito che doveva servire per liberare la famiglia di Giovanni Barreca da una fantomatica possessione dal demonio.

