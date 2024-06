Palermo, notte di interrogatori dei carabinieri dopo la maxi rissa in via Ferrara

Qualche parola di troppo, gli animi si surriscaldano facilmente e dalle parole si passa ai fatti, alla violenza, sempre pericolosa. Notte di interrogatori per i carabinieri nell'ambito delle indagini per la rissa in via Ferrara, a Palermo, ad angolo con via De Spuches (quartiere Politeama).

I militari hanno sentito quelli che sarebbe i protagonisti della rissa e anche diversi testimoni, oltre ad aver acquisito le immagini dei sistemi di sorveglianza nei negozi della zona, che forniranno agli investigatori elementi utili per le indagini. I motivi ancora non del tutto chiari, si sa solo che alcune persone si sono affrontate usando anche bottiglie e danneggiando alcune auto, ma la scintilla sarebbe stata una parola di troppo da parte di qualcuno dei contendenti.

Non appena sono arrivati i carabinieri, i partecipanti alla rissa sono fuggiti, tranne una donna che, mentre provava ad allontanarsi in auto, è stata riconosciuta da testimoni e segnalata ai carabinieri. Infuriata, la donna si è scagliata contro un uomo, facendolo cadere a terra e provocandogli la frattura dell’anca. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia.