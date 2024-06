La tragedia di Casteldaccia, appalti ai raggi X

La gara con cui l’Amap ha provveduto all’aggiudicazione dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria sulle reti fognarie dei comuni della provincia sarebbe al centro delle indagini dei magistrati della Procura di Termini Imerese che stanno ricostruendo i vari passaggi che hanno determinato l’incidente sul lavoro di Casteldaccia dello scorso 6 maggio in cui hanno perso la vita cinque operai.

L’interesse è rivolto alla catena dell’appalto, in particolare ai lotti numero 3 e 4: il primo, relativo all’impianto di sollevamento delle acque fognarie dove si è verificata la tragedia, era stato aggiudicato alla Tek Infrastrutture per un milione di euro con un ribasso del 19.33 per cento e poi concesso da quest’ultima in subappalto alla Quadrifoglio Group. L’altro, invece, lo aveva ottenuto la Quadrifoglio, anche in questo caso per un importo di un milione di euro anche se con un ribasso del 6.737 per cento. Secondo l’avvocato Giuseppe Geraci - che assiste Domenico Viola, l’unico sopravvissuto ormai fuori pericolo e recentemente trasferito in una struttura per la riabilitazione - questo passaggio metterebbe in evidenza un’anomalia e per questo motivo ha chiesto ai sostituti procuratori Giacomo Barbara e Elvira Cuti di acquisire l’intera documentazione «dei contratti di subappalto tra la Tek e la Quadrifoglio unitamente alle autorizzazioni disposte da Amap».