A Partinico la reliquia del giudice Rosario Livatino, l'emozione degli studenti

La Festa diocesana della legalità ha accolto la reliquia del giudice Rosario Livatino, nel liceo Scientifico Felicia e Peppino Impastato, a Partinico. Circa 250 ragazzi che si sono riuniti nell’auditorium del liceo partinicese in un ascolto riflessivo di parole di giustizia tanto attese e desiderate.

L’evento ha avuto inizio alle 11, quando sono state accolte le reliquie del Beato Rosario Livatino accompagnate dall’inno che ha sempre sostenuto i giovani alle Giornate Mondiali della Gioventù, Jesus Christ you are my life. Dopo il saluto di benvenuto della dirigente scolastica Lucia La Fata, i ragazzi hanno ascoltato il presidente diocesano di azione Cattolica Benedetto Caruso e il professore Giuseppe Savagnone, il magistrato Domenico Gozzo e il vice prefetto aggiunto Giuseppina Addelfio, il sindaco di Partinico Pietro Rao e la professoressa Santagati.

La manifestazione è stata occasione per strutturare intorno alla figura del magistrato l’annuale riflessione sulla legalità che si svolge tra Partitico, Cinisi e Borgetto: il titolo, tratto dall’esperienza del giudice ragazzino, “Credibili nella Carità e nella Giustizia” ha coinvolto in primis gli studenti e gli insegnanti. I cui interventi sono stati molto apprezzati dall’arcivescovo di Monreale, monsignore Gualtiero Isacchi, che ha parlato di «spinta all’impegno coraggioso e generoso nel campo della società - ha detto - dove desiderano essere costruttori di giustizia e di pace, come cittadini, lavoratori, studenti, amministratori, contribuenti, consumatori, magistrati, sacerdoti, casalinghe, ecc. secondo carità e giustizia, e credibilità evangelica. Il disimpegno dalla politica, dall’impegno sociale, dal dovere del voto - ha proseguito monsignore Isacchi - è disimpegno dalla fede: è una fede che si arresta là dove iniziano i problemi, che si auto limita, che si coltiva solo in un ambito chiuso, che rinuncia a manifestare la sua forza in ambiti vitali fondamentali. La domanda che subito dopo nasce però è: in quale modo? Con quali criteri di comprensione e di azione, soprattutto nella complessità del mondo di oggi? Con quali valori di riferimento? E con quali autentiche motivazioni?».