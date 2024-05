Termini Imerese, bambino aggredito da due cani: ferito al volto e trasportato in ospedale

ul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al bambino e l'hanno poi trasportato all'ospedale di Termini Imerese. Dalla struttura è stato poi disposto il trasferimento al Civico di Palermo. Non è in pericolo di vita, ma resta sotto stretta osservazione. Nel frattempo, sul luogo dell'aggressione è arrivata la polizia, che dovrà adesso ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, anche la polizia municipale, che sta cercando di accertare cosa abbia scatenato la furia dei due cani contro il bambino.

Paura a Termini Imerese per l'aggressione di due cani ai danni di un bambino. È successo in via Navarra, dove i due randagi si sarebbero improvvisamente avventati sul bimbo, che ha dieci anni, ferendolo al volto e sulle braccia. Il piccolo ha cominciato a urlare e ha attirato l'attenzione di alcuni vicini di casa: è intervenuta una donna che ha immediatamente lanciato l'allarme.

La scorsa settimana un altro episodio a Misilmeri, sempre nel Palermitano: in questo caso una donna di 49 anni è stata azzannata dal proprio cane pitbull in casa, in via Giovanni Meli. A chiamare i soccorsi è stato un vicino di casa, messo in allerta dalle urla e dalle richieste di auto della signora. Ha riportato diverse ferite ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.