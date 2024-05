Una neonata morì tre giorni dopo il parto all'ospedale di Partinico: assolti tre medici

Dopo la richiesta di archiviazione, la consulenza fatta svolgere dalle «persone offese» aveva indotto il gip a disporre l’incidente probatorio con la consulenza tecnica d’ufficio, a cui aveva fatto seguito il rinvio a giudizio: dopo tre anni di processo, però, è arrivata l’assoluzione. La piccola, subito dopo essere venuta alla luce, aveva manifestato un grave stress respiratorio: le sue condizioni avrebbero richiesto il trasferimento in un ospedale attrezzato e i sanitari ritennero sufficiente lo spostamento in ambulanza e non con l’elisoccorso. A Palermo la bimba morì a causa di un’ipertensione polmonare congenita.

Fra le altre cose, la ginecologa Marino era accusata di non avere fatto seguire la puerpera in un ospedale meglio attrezzato di quello di Partinico, durante la gestazione, il pediatra di non avere ordinato un trasferimento immediato e col sistema più rapido (l'elicottero), attivando il cosiddetto Sten, il sistema di emergenza per l’assistenza ai neonati. La perizia eseguita nel corso delle indagini, con l’incidente probatorio, aveva messo sotto accusa la struttura ospedaliera di Partinico, il cui centro nascita era stato messo in discussione. Nel corso del dibattimento gli avvocati Grillo e Barreca avevano dimostrato però che le cure erano state adeguate e che la malformazione di cui soffriva la bimba non le avrebbe dato comunque scampo.