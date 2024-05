Pilotarono il fallimento della loro azienda, nei guai due imprenditori di Bagheria

Sono stati sequestrati diversi rapporti finanziari, un immobile e oggetti preziosi per un valore di oltre 50 mila euro. Sono state trovate tre coppe di terracotta che, sottoposte a perizia da parte della soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Palermo, sono risultate essere dei manufatti di origine attica risalenti al V-VI secolo a.C. I reperti, trovati nel 1987 nel sito archeologico del Monte Maranfusa nel comune di Roccamena e custoditi per anni presso la collezione del Museo Civico sarebbero stati sottratti in data e luogo imprecisati per poi finire nel salotto dell’indagato, il quale non sarebbe stato in grado di dimostrarne ai militari il legittimo possesso. Il responsabile è stato quindi denunciato anche per il reato di ricettazione di beni culturali.