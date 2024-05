Palermo, vandalizzata per la decima volta l'auto del consigliere Giulia Argiroffi: le minacce e l'aggressione

Ruote tagliate e lunotto in frantumi, tutto per un rimprovero per un controsenso nei pressi di una scuola di Palermo. È la decima disavventura del consigliere comunale del gruppo Oso Giulia Argiroffi. Che questa mattina, dopo aver affrontato una signora e costringendola a tornare nel giusto senso di marcia, si è ritrovata ad affrontare l’ennesimo atto intimidatorio. «Questa mattina l’ennesima auto in controsenso per non pagare la Ztl - ha detto Argiroffi - L'ennesima aggressione verbale con tanto di minacce. “So qual è la macchina. Poi ci penso io”, mi ha detto". E dopo mezz'ora la minaccia diventa realtà».

Sul posto sono subito arrivate le forze dell’ordine e la scientifica che ha provato a rilevare le impronte sull’automobile e sulla pietra utilizzata per sfondare il vetro posteriore dell’autovettura. In corso anche gli accertamenti per capire se nei paraggi vi siano telecamere di video sorveglianza da cui poter estrapolare le immagini e visionare gli attimi in cui l’automobile è stata vandalizzata.