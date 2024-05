Palermo, senza aria condizionata e giardino sporco: proteste per il degrado del salone dei matrimoni

Senza aria condizionata, microfoni, casse e costante e attenta pulizia del giardino. Il salone dei Matrimoni di piazza Fonderia a Palermo manca dei servizi minimi. «Fiore all’occhiello della prima circoscrizione», come lo ha definito il vice presidente Antonio Nicolao, da mesi è oggetto di lamentele e cattive recensioni dalle coppie che li hanno pronunciato il fatidico «si». «Bisogna gridare la famosa frase ‘’vi dichiaro marito e moglie’’ perché tutti possano sentirlo - spiega Nicolao - abbiamo assistito a vari malesseri degli invitati perché la dentro si muore di caldo e non c’è refrigerio. Una condizione subita anche dal personale che li vi lavora. E parlando proprio degli impiegati - prosegue - mancano delle divise che possano essere indossate, anche solo nelle giornate in cui si celebrano i matrimoni».

E anche il giardino non si trova in ottime condizioni: «Non viene pulito spesso - prosegue il vice presidente della prima circoscrizione - rimangono i resti delle precedenti feste e celebrazioni e l’erba è incolta da tempo». La circoscrizione non ci sta e lancia la sua proposta: «Basterebbe - prosegue Nicolao - che alle coppie che si recano negli uffici di piazza Giulio Cesare per le pubblicazioni venisse data l’opportunità di una donazione volontaria. Qui si celebrano circa 300 matrimoni all’anno: chissà quale cifra si potrebbe raccogliere da spendere a beneficio di questo luogo».